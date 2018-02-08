Дайвер нырнул под лед озера Байкал на глубину 26 метров

Экстремал из Иркутска нырнул на глубину 26 метров под лед озера Байкал. Андрей Бугай проделал этот трюк в одних плавках. Пловец считается одним из лучших "моржей" в регионе.
Экстремал из Иркутска нырнул на глубину 26 метров под лед озера Байкал. Андрей Бугай проделал этот трюк в одних плавках. Пловец считается одним из лучших "моржей" в регионе.
Болельщики сборной России на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане устроили световое шоу прямо перед штаб-квартирой Всемирного антидопингового агентства (оригинальная аббревиатура – WADA).
Отношения Молдовы и России ждет перезагрузка, заявил журналистам посол РФ в РМ Фарит Мухаметшин.
Посвященную празднованию в Молдове 70-летия Победы в Великой Отечественной войне книгу "Дорогами памяти" под общей редакцией посла России в Молдове Фарита Мухаметшина презентовали в Российском центре науки и культуры в Кишиневе.
8 февраля: видеомост Эстония – Беларусь – Молдова – Армения – Кыргызстан на тему "Проблема онкологических заболеваний, их профилактика и современные методы лечения"
Аналоговые каналы в республике останутся еще некоторое время – парламент принял решение.
Масленица в 2018 году начнется в понедельник, 12 февраля и будет праздноваться до воскресенья, 18 февраля. Как испечь блины и как правильно накрыть стол на Масленицу — читайте в этом материале
Опасные колбасы: в Яловенском районе на предприятии по производству копченостей выявили серьезные нарушения.
Министр образования Латвии рассказал, почему президенту России приходится "бродить по 55-сантиметровому снегу в Москве, и ему тяжело".
Еще две бывшие студентки главы Русского драматического театра Литвы рассказали о домогательствах с его стороны.
Правительство Эстонии одобрило законопроект, согласно которому величина штрафа за серьезное нарушение ПДД будет зависеть от уровня доходов нарушителя.
Зачем Беларусь привлекает льготный кредит от правительства Китая в размере 280 миллионов долларов – в материале Sputnik.
Празднование юбилея старейшего вуза Грузии не обошлось без инцидента: студенты задали премьеру страны неудобный вопрос и обвинили во лжи.
Мемориальная доска в честь вице-консула посольства России в Абхазии Дмитрия Вишернева и его супруги, убитых 9 сентября 2013 года, открыта в Сухуме.
Делегация Минобороны Королевства Саудовская Аравия находится с визитом в Азербайджане – что обсуждают военные?
Нарушителей судебного заседания нужно наказывать, будь то прокуроры или адвокаты, считают власти Армении – почему оппозиция против?
В Павлодарской области Казахстана чиновников наказали за компрометирующие фото в соцсетях – что не понравилось надзорному органу?
В Кыргызстане разрабатывается механизм, который призван помешать сотрудникам правоохранительных органов тратить взятки.
Отстраненным сотрудникам МВД Таджикистана дали срок привести себя в форму – скольких уже уволили?
В Узбекистане в 2018 году создадут почти 350 тысяч постоянных рабочих мест – за счет чего власти страны планируют этого добиться?
Против Москвы готовится очередная провокация, сценарий уже был опробован в Южной Осетии – МИД России раскрыл подробности.
Министр образования Латвии рассказал, почему президенту России приходится "бродить по 55-сантиметровому снегу в Москве, и ему тяжело".
Еще две бывшие студентки главы Русского драматического театра Литвы рассказали о домогательствах с его стороны.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik