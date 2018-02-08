"Дорогами памяти" – книга о ВОВ была представлена в Кишиневе

Посвященную празднованию в Молдове 70-летия Победы в Великой Отечественной войне книгу "Дорогами памяти" под общей редакцией посла России в Молдове Фарита Мухаметшина презентовали в Российском центре науки и культуры в Кишиневе

Соавторами-составителями Фарита Мубаракшевича выступили главный редактор газеты "Русское слово" Татьяна Борисова вместе со своим творческим коллективом, а также издатели и литераторы Алла Коркина и Дмитрий Николаев, директор Центра русской культуры.

Свои фотографии для книги предоставило также и агентство Sputnik Молдова. В частности, снимок фотокорреспондента Мирослава Ротаря, на котором запечатлено шествие "Бессмертный полк" в Кишиневе, украшает обложку книги.

Как отметил Дмитрий Николаев, немалую роль в подготовке издания сыграла и супруга посла России в Молдове — Наиля Мухаметшина. Свой труд Фарит Мубаракшевич и Наиля Ахтамовна посвятили памяти своих родителей — участников Великой Отечественной войны.

Презентация состоялась в рамках серии мероприятий, посвященных празднованию 75-летия победы Красной армии в Сталинграде. В зале РЦНК, где прошло мероприятие, действует выставка памяти героев Сталинграда — на ней представлены фотографии страшных боев того периода, а также фоторепродукции документов, относящихся к битве за знаменитый город на Волге.

Во встрече приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, которых приняли с подобающими для них почестями.