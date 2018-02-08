Мухаметшин: отношения России и Молдовы ждет перезагрузка

Это сообщение глава дипмиссии сделал в Кишиневе, в Российском центре науки и культуры в рамках презентации выпущенной под его редакцией книги "Дорогами памяти" о праздновании в нашей стране 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"У нас сегодня были переговоры в МИДе как раз по проблемам некоего переформатирования отношений между Россией и Молдовой, поскольку, как вы видите, наши отношения в какой-то степени осложнились. Нет контактов между руководством правительств, парламентов. Есть они сейчас на региональном уровне, в основном по линии партии социалистов. Поэтому сегодня хороший день для меня, поскольку есть некие положительные вещи", — заявил Мухаметшин.