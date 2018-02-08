Световое шоу болельщиков сборной России перед штаб-квартирой WADA

На здании напротив резиденции WADA в канадском Монреале болельщики сделали громадную проекцию с российским флагом. Надпись на проекции гласит: "Единственный допинг у российских олимпийцев — это любовь и поддержка всех россиян! Русские идут!".

"Мы, болельщики российской олимпийской сборной, возмущены подлыми действиями WADA и Международного олимпийского комитета. Световым шоу перед штаб-квартирой WADA мы хотим сказать всему миру, что единственный допинг российской олимпийской сборной — это наша поддержка и любовь!" — написали организаторы в распространенном в интернете сообщении.