Искалеченный живодером пес из Улан-Удэ нашел хозяйку и дом

Год назад всю страну потрясла история улан-удэнского пса с отрубленными лапами и отрезанным носом по кличке Дружок. Подозревали, что таким образом его "наказывал" хозяин-живодер. Про собаку снимали репортажи, объявили сбор денег на лечение.

Предыдущий куратор бездомного Дружка обещала забрать собаку себе, но после того как все собранные средства на лечение собаки были переданы ей, скрылась с деньгами и перестала выходить на связь. Было собрано около миллиона рублей.

Пока зоозащитники ищут тех, кто год назад жертвовал псу деньги, чтобы благотворители помогли выйти на связь с организаторами сборов, у искалеченного животного появились настоящие — любящие и заботливые хозяева.

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"Дружок дома, у него появилась семья: любимая хозяйка, маленький хозяин. Мы всегда со слезами радости на глазах смотрим фотографии, как сын Тани вместе с Дружком делает уроки. Мы уже давно поняли, что пес очень счастлив в этой семье. Дружок — особенная собака. Сейчас у него проблемы с лапами, они постоянно воспаляются, и, возможно, понадобятся протезы, но не хочется нагнетать. Дружок просто обязан быть здоров и счастлив. Большое спасибо его новой семье", — сказала зоозащитница Ольга Анкудинова.

По словам самой хозяйки пса, тоже защитницы животных Татьяны Ветренко, лечение Дружка предстоит продолжать, и это займет много времени. Задняя лапа у собаки наполовину мертва, на передних лапах сухой некроз и суставы скрипят. Новые хозяева верят, что все обойдется наименьшими потерями.