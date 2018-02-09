В Китае создали секс-робота, ведущего светские беседы

На 114 мужчин в Китае приходится 100 женщин, и в качестве своеобразного "решения" этой проблемы местные производители секс-кукол представили необычных многофункциональных роботов.
На 114 мужчин в Китае приходится 100 женщин, и в качестве своеобразного "решения" этой проблемы местные производители секс-кукол представили необычных многофункциональных роботов.
Традиционный китайский карнавал с драконом состоялся в Баварии.
В пятницу, 9 февраля, в 14.00 в пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему: "Молодежное движение "Наследники Штефана" запускает проект по развитию языковых навыков среди молодежи".
Смог от выхлопов автотранспорта стал в Молдове суровой реальностью, пояснил наш сегодняшний собеседник - автомобильный эксперт, главный редактор проекта "ECOMOBIL.MD" Сергей Соломонов
Деcятое февраля — 41-й день года в григорианском календаре, до конца года остаётся 324 дня. Чем ознаменовано 10 февраля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.
Неприятная новость для водителей: с пятницы в Молдове вступили в силу новые расценки на ОСАГО и "Зеленую карту".
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Британская пресса предупреждает об опасностях, которые якобы ждут английских болельщиков на ЧМ по футболу в России, ссылаясь на данные эстонской разведки.
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Стало известно, сколько граждан Грузия вернула из стран Евросоюза после того, как между республикой и ЕС начал действовать безвизовый режим.
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Заседание Совета сотрудничества Евросоюз-Азербайджан состоится в пятницу в Брюсселе – журналистам стали известны темы обсуждений.
Полуразрушенные стены, самодельный умывальник, кровати без постельного белья: в каких условиях живут заключенные в Армении.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании правительства поинтересовался у главы Минтруда и соцзащиты, не устала ли она, и тут же уволил.
С 15 февраля Китай закрывает границу с Кыргызстаном – почему это произойдет, и как долго будут действовать ограничения?
В Таджикистане после убийства полковника погранслужбы афганскими контрабандистами его подчиненных могут привлечь к уголовной ответственности
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Чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев приедет в Южную Осетию, чтобы встретится со своими болельщиками и президентом республики.
Состоятельные люди побегут из Латвии из-за новых мер правительства – что так напугало обладателей солидных капиталов?
Есть ли шанс на улучшение отношений между Россией и Литвой, рассказал в интервью Sputnik экс-премьер балтийской республики Гедиминас Киркилас.
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