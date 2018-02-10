Старт нового сезона международного вокального конкурса "Ты супер!"

Трансляция старта нового сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik

В субботу, 10 февраля, на телеканале НТВ стартует второй сезон полюбившегося многим вокального конкурса "Ты-супер!". Мы увидим новые лица и услышим новые голоса. Низменным остается то, что конкурсантами вокального шоу стали дети, оставшиеся без попечения родителей. Конечно неизменен и партнер проекта — Международное информационное агентство и радио Sputnik.

Нашу страну на "Ты — супер!" представит бельчанин Максим Гнатюк. Подробно о конкурсе НТВ (Россия) и Sputnik "Ты супер!" можно узнать здесь>>>