Максим Гнатюк перед выходом на сцену конкурса "Ты супер!"

В субботу на телеканале НТВ стартует второй сезон вокального конкурса "Ты супер". Одним из участников международного состязания талантов станет бельчанин Максим Гнатюк

Участниками снова стали дети, оставшиеся без попечения родителей. На этот раз Молдову на "Ты супер" будет представлять 18-летний молодой человек Максим Гнатюк.

"Ты супер!" — это международный вокальный конкурс для детей, оставшихся без попечения родителей. У всех участников проекта есть опыт преодоления сложных жизненных ситуаций. Теперь им предстоит доказать себе и зрителям, что стать звездой лишь благодаря таланту вполне реально.

"Ты супер!" — проект о талантливых детях с невероятной судьбой!

Международный конкурс "Ты супер!", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков мира и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.