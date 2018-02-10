Максим Гнатюк потряс всех выступлением на "Ты супер!"

В субботу на телеканале НТВ стартовал второй сезон вокального конкурса "Ты супер". Одним из участников международного состязания талантов стал 16-летний бельчанин Максим Гнатюк

Для первого выступления конкурсант выбрал лирическую песню на итальянском языке. Максим поразил зал выдающимся голосом.

"Ты супер!" — это международный вокальный конкурс для детей, оставшихся без попечения родителей. У всех участников проекта есть опыт преодоления сложных жизненных ситуаций. Теперь им предстоит доказать себе и зрителям, что стать звездой лишь благодаря таланту вполне реально.

"Ты супер!" — проект о талантливых детях с невероятной судьбой!

Международный конкурс "Ты супер!", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков мира и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.