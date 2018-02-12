Видеомост Кишинев – Киев – Минск – Таллин – Бишкек на тему: "Революция на авторынке – электромобили в Молдове и мире"
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
Первую попытку вернуть Крошика в дикую природу предприняли еще в 2016 году, однако тогда малыш выбрался на берег к людям; во вторая попытка зоологов также не увенчалась успехом - детеныш нерпы не пожелал расставаться со своими спасителями
В субботу на телеканале НТВ стартовал второй сезон вокального конкурса "Ты супер". Одним из участников международного состязания талантов стал 16-летний бельчанин Максим Гнатюк.
Трансляция старта нового сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik
На латвийской платформе общественных инициатив ManaBalss.lv стартовал сбор подписей против повышения зарплат врачей.
Почему в Литве опасаются, что продолжение укрепления Евросоюза обернется потерей национальной идентичности республики?
Премьер-министра Эстонии Юри Раттас отправился в Южную Корею, чтобы поболеть за эстонских атлетов и встретиться со своим коллегой Ли Нак Йеном.
Авторы информационного агентства "Регнум", приговоренные к 5 годам лишения свободы с отсрочкой наказания, подали апелляционную жалобу.
В турецкой провинции Трабзон, вблизи границы с Грузией, 73 человека заразились сибирской язвой, уже открыт счет погибшим от вируса.
Как музейный экспонат – старинный ткацкий станок – помог восстановлению народного абхазского ткацкого ремесла.
Минская группа ОБСЕ после посещения зоны карабахского конфликта призвала стороны воздерживаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Иван Волынкин рассказал об отношениях двух стран, их расширении и углублении.
Российскую ракету системы ПРО испытали на казахстанском полигоне "Сары-Шаган" – что известно о модернизированном оружии?
В Ливане презентуют книгу ливанского писателя Имадеддина Раефа о народном писателе Кыргызстана Чингизе Айтматове.
Мосгорсуд проведет предварительное слушание по делу в отношении предполагаемых организаторов беспорядков на Хованском кладбище Москвы.
Стали известны подробности ЧП под Самаркандом, где в результате взрыва газа погибли шесть человек. В том числе четверо детей.
В Цхинвале привели к присяге новобранцев Вооруженных сил Южной Осетии – в церемонии участвовал и президент страны.
На латвийской платформе общественных инициатив ManaBalss.lv стартовал сбор подписей против повышения зарплат врачей.
Почему в Литве опасаются, что продолжение укрепления Евросоюза обернется потерей национальной идентичности республики?
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