Момент крушения самолета в Подмосковье попал на видео

В крушении самолета в Подмосковье все погибли, в том числе трое детей.
В Оренбургской области 12 февраля объявлен днем траура.
В Московском бюро судебно-медицинской экспертизы, где будут проводить опознание тел погибших, открылся медицинский кабинет для оказания помощи родственникам.
"На месте будут постоянно дежурить бригады скорой",- добавили в ведомстве.
Также стало известно, что, по последним данным, в катастрофе Ан-148 в Подмосковье погибли 11 москвичей, их семьи получат дополнительную единовременную помощь, адресную социальную поддержку, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.