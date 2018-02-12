Момент крушения самолета в Подмосковье попал на видео

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа

В крушении самолета в Подмосковье все погибли, в том числе трое детей.

© Sputnik/ Alexander Kryazhev На борту рухнувшего в Подмосковье Ан-148 находились более 70 человек

В Оренбургской области 12 февраля объявлен днем траура.

В Московском бюро судебно-медицинской экспертизы, где будут проводить опознание тел погибших, открылся медицинский кабинет для оказания помощи родственникам.

"На месте будут постоянно дежурить бригады скорой",- добавили в ведомстве.

Также стало известно, что, по последним данным, в катастрофе Ан-148 в Подмосковье погибли 11 москвичей, их семьи получат дополнительную единовременную помощь, адресную социальную поддержку, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.