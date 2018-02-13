Как в Италии прошла битва апельсинов

Традиционное "оранжевое" побоище провели в итальянском городке Ивреа, что неподалеку от Турина: тысячи туристов стали свидетелями этого красочного действа

Битва апельсинов в Италии проводится еще со Средневековья, поэтому, отдавая дань истории, участники облачаются в рыцарские доспехи.

© AFP 2018/ Timothy A. Clary Неделя в фотографиях: мучные бои в Испании и битвы апельсинами 25

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Цитрусовые бои олицетворяют борьбу за свободу и длятся три дня. В самой битве участвуют тысячи горожан, разделённых на 9 команд.

По легенде, существующей около восьми столетий, дочь мельника отказала герцогу, желавшему использовать с ней своё право первой брачной ночи. Она отрезала ему голову.

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Голову герцога нынче символизируют апельсины, а оранжевый цвет — символ мятежников, спасших девушку от стражников герцога.