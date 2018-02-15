"Адмирал Виноградов" выполняет стрельбу в Японском море

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" успешно выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском море.
Стрельбы из 100-миллиметровых орудий велись по береговым и подводным мишеням, имитирующим долговременные огневые укрепления условного противника.
Стрельба во Флориде: что случилось в местной школе>>>
Также в ходе учения по организации обороны корабля от средств воздушного нападения экипаж корабля "Адмирал Виноградов" выполнил пуски ракет ЗРК самообороны "Кинжал".