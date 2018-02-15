Подросток устроил стрельбу в школе во Флориде

В ходе инцидента погибли 17 человек, включая детей. Десятки человек пострадали. 14 раненых госпитализированы, из них пятеро находятся в критическом состоянии.
В ходе инцидента погибли 17 человек, включая детей. Десятки человек пострадали. 14 раненых госпитализированы, из них пятеро находятся в критическом состоянии.
Воины-интернационалисты со всей Молдовы собрались в четверг в Кишиневе, чтобы отметить 29-летие с момента вывода советских войск из Афганистана.
В расписание соревнований Олимпиады-2018 внес коррективы внезапно накрывший Пхенчхан ураган.
Стрельба велась 100-миллиметровыми орудиями по береговым мишеням и надводной цели: согласно сценарию учений, большой противолодочный корабль должен был уничтожить долговременные огневые укрепления условного противника.
Национальный банк Молдовы сделал важное заявление о рисках, связанных с криптовалютами: о чем предупреждает регулятор?
Политические представители Кишинева и Тирасполя в процессе приднестровского урегулирования провели первую в этом году встречу в формате "1+1": до чего договорились чиновники?
Сюрпризы от Минобразования Молдовы: ведомство обещает, что до начала следующего учебного года увеличится число школ, которые возобновят работу после прошедшей оптимизации образовательных учреждений.
В Латвии несколько медиков были уволены после того, как их пациенты пожаловались на недостаточное знание врачами государственного языка.
Сеть супермаркетов Maxima разослала своим клиентам письмо с ошибкой в дате празднования столетия восстановления литовской государственности.
Сокращение европейских субсидий заставляет эстонских политиков думать радикально: один из вариантов сохранения финансирования - разделение страны.
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своей любви к футболу и подверг жесткой критике выступление национальной сборной.
Двукратный чемпион мира по карате, отказавшийся от жизни в Канаде ради развития боевого искусства в Грузии, дал интервью Sputnik.
Об успехах первого года деятельности военно-тактической федерации "НЕРС" рассказал президент организации Денис-Вуду Шашура.
Реализация проекта Южного газового коридора сулит Азербайджану экономическую выгоду, но это – не главное.
Разговоры об угрозе американских санкций из-за военно-технического сотрудничества Армении с Россией преувеличены, считают в МИД республики.
Зачем бывшего мэра Алматы Виктора Храпунова с женой, сбежавших в Швейцарию около десяти лет назад, снова вызвали на допрос в Астану?
Правительство Кыргызстана проведет национальную кампанию "Чистая жизнь" – какова ее цель, и кто примет в ней участие?
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Во всех школах и детских садах Северной Осетии введен карантин, каждый пятый учащийся не ходит на уроки – в чем причина?
В Латвии несколько медиков были уволены после того, как их пациенты пожаловались на недостаточное знание врачами государственного языка.
Сеть супермаркетов Maxima разослала своим клиентам письмо с ошибкой в дате празднования столетия восстановления литовской государственности.
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