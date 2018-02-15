Подросток устроил стрельбу в школе во Флориде

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Нацбанк предостерег жителей Молдовы от необдуманных рисков Национальный банк Молдовы сделал важное заявление о рисках, связанных с криптовалютами: о чем предупреждает регулятор? 166

Чем закончилась первая встреча представителей Кишинева и Тирасполя Политические представители Кишинева и Тирасполя в процессе приднестровского урегулирования провели первую в этом году встречу в формате "1+1": до чего договорились чиновники? 98