В Кишиневе отметили День памяти погибших в Афганистане

Воины-интернационалисты со всей Молдовы собрались в четверг в Кишиневе, чтобы отметить 29-летие с момента вывода советских войск из Афганистана

Этот день, 15 февраля, официально отмечается в Молдове как День памяти погибших в Афганистане.

"Минуло уже 29 лет с того момента, как последние солдаты и офицеры Ограниченного контингента советский войск покинули Афганистан. Десять лет непрерывных боевых операций в противостоянии моджахедам унесли жизни многих и многих наших боевых друзей. Для бесстрастной истории это лишь статистика. Но каждая из этих жизней — личная утрата для тех, кто потерял близких, друзей, боевых товарищей", — отметил, выступая перед собравшимися, председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова Михаил Мокан.

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Заместитель председателя и исполнительный секретарь Международного союза общественных объединений ветеранов "Боевое братство", ветеран Афганистана Геннадий Шорохов, ставший почетным гостем торжеств в Кишиневе, передал воинам-интернационалистам горячий привет и поздравления от главы "Боевого братства" генерала Бориса Громова.

Также были зачитаны поздравления от президента и премьер-министра Республики Молдова.

Под исполнение военного оркестра участники торжественного мероприятия возложили цветы к скульптурным композициям мемориала. В это время звучали имена 301 выходца из Молдовы, погибшего в Афганистане.

Затем всех пригласили к полевой кухне, чтобы попробовать солдатскую кашу и "пропустить сто граммов фронтовых".