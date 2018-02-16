Дом за $2 тыс, или как белорус быстро и дешево решил квартирный вопрос

В Беларуси семья с ребенком-школьником переехала в компактный сельский дом площадью всего 16 квадратных метров: смотрите на видео, как все устроено в жилище, сделанном умельцем

Одноэтажное жилище Виктор Оскирко из Беларуси построил сам, потратив на материалы около 2000 долларов.

Как архитектору удалось обустроить дом таким образом, что бы в нем все было>>>

Идею для проекта он подсмотрел у немецкого архитектора, который строит компактные дома для студентов.

Дом имеет три уровня высоты, на которых удалось разместить спальню, гостиную, кухню и даже туалет, совмещенный с душевой.

Семья задумалась о собственном доме, устав платить деньги за аренду чужих квартир, отмечает РИА Новости.