Дом за $2 тыс, или как белорус быстро и дешево решил квартирный вопрос

Одноэтажное жилище Виктор Оскирко из Беларуси построил сам, потратив на материалы около 2000 долларов.
Как архитектору удалось обустроить дом таким образом, что бы в нем все было>>>
Идею для проекта он подсмотрел у немецкого архитектора, который строит компактные дома для студентов.
Дом имеет три уровня высоты, на которых удалось разместить спальню, гостиную, кухню и даже туалет, совмещенный с душевой.
Семья задумалась о собственном доме, устав платить деньги за аренду чужих квартир, отмечает РИА Новости.