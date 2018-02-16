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Что нужно знать о криптовалютах

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Онлайн-трансляция передачи в рамках проекта Sputnik.Знания на тему "Что нужно знать о криптовалютах"

Развитие криптовалют становится неотъемлемой частью современной жизни. Однако большинство наших граждан имеет поверхностные представления об этом феномене. На мероприятии эксперт по криптографии, директор компании "Декарт" Александр ДОНОС рассказал, что необходимо знать о криптовалютах, как стать их владельцем, как крипто деньги можно использовать, какова их ценность, затронул и другие вопросы в рамках обсуждаемой темы.

Мультимедийный проект Sputnik.Знания реализуется в сотрудничестве с известными научно-образовательными организациями и СМИ. В ходе проекта на площадке Мультимедийного пресс-центра, а также радиостудии Sputnik Молдова будут проводится тематические встречи, мастер-классы и лекции по актуальным проблемам современности. Особое внимание уделяется последним достижениям в медицине, экономике, спорте, культуре, образовании, развитии инноваций и информационных технологий. Слушатели тематических встреч могут задать эксперту интересующие вопросы как лично, посетив событие, так и интерактивно — по электронной почте, через соцсети или популярные мессенджеры. Анонсы мероприятий, проводимых в рамках проекта Sputnik.Знания публикуются в рубрике Пресс-центр на сайте Sputnik Молдова и в социальных сетях.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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