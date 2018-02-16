Мокан: нужно еще много сделать для улучшения жизни "афганцев" Молдовы

Мокан подчеркнул, что 10 лет непрерывных боевых операций в противостоянии моджахедам унесли жизни многих солдат в Афганистане.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе отметили 29 лет со дня вывода советских войск из Афганистана 18

"Их мы сегодня помянем все вместе, а потом и в узком кругу. Так сегодня поступают не только в Молдове, но и в России, и на Украине, в Белоруссии, Казахстане, в Узбекистане и Таджикистане, Киргизии и Туркмении, Литве и Эстонии, Латвии и Армении, Азербайджане и Грузии, а также во всех тех странах, куда судьба за эти 29 лет занесла наших братьев по оружию", — отметил Мокан.

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По его словам, в память о трехсот одном нашем соотечественнике, сложившем голову за рекой, Союз ветеранов войны в Афганистане вместе с группой единомышленников намерен в год 30-летия вывода советских войск представить второе издание Книги памяти о погибших "афганцах" из Молдовы. Этот труд, впервые вышедший в свет в 1997 году, будет изрядно дополнен новыми фактами и подробностями, фотографиями и воспоминаниями.

© Sputnik / Vladimir Polusatov В Кишиневе отметили День памяти погибших в Афганистане

"Сегодня мы, те, кто сейчас стоит здесь, и те "афганцы" и их единомышленники, кто собрался в других населенных пунктах Молдовы, — снова можем подать пример всем нашим согражданам. За подтверждением этих слов не нужно далеко ходить. Сегодня вместе с нами память героев чтут представители всех главных институтов власти нашего государства. Их объединила сегодня общая память. Их объединили сегодня мы, ветераны войны в Афганистане", — сказал Мокан.

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Он уверен, что именно ветераны войны в Афганистане благодаря их боевому братству вне времени и границ в состоянии подать пример открытого диалога между берегами Днестра.

"Потому что и по эту, и по ту сторону родной всем нам реки живут те, для кого содружество и чувство плеча — не пустой звук, а единственное условие выживания под пулями и среди взрывов снарядов", — добавил председатель СВВА РМ.

Он также рассказал и о том, что уже несколько лет при активном участии правительства и профильных государственных ведомств действует программа "Память. Почет. Уважение", в рамках которой реализуются начинания, направленные на поддержку ветеранов Афганистане.

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"Мы искренне благодарны руководству Молдовы за эту помощь. И не перестаем отмечать — работы в этом направлении предстоит еще более, чем достаточно. Многие из нас уже в том возрасте и в той физической форме, когда требуется особое участие, и ни одна общественная организация не в состоянии справиться с такой задачей в одиночку. Нас услышали, и мы надеемся, что нас будут слышать и впредь", — заключил Мокан.