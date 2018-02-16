Ученые на Кольском полуострове готовят отряд боевых тюленей

Сейчас в вольерах живут девять животных. Они учатся обследовать днища кораблей, подводные трубопроводы, искать в акватории чужеродные предметы и потерявшихся аквалангистов с кораблей вероятного противника.

Тюлени-спецназовцы дважды в день тренируются, участвуют в экспериментах. При необходимости как настоящие спецназовцы готовы погрузиться в самолет и лететь много часов, чтобы потом с ходу приняться за работу хоть на другом конце планеты. С учетом растущей террористической опасности эту возможность трудно переоценить.