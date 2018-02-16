В Кишиневе появился человек-оркестр

Итальянец прибыл в Молдову для участия в музыкальном фестивале Underland Wine & Music Fest, который пройдет 17-18 февраля в Крикова (входит в состав муниципия Кишинев). Обычно он играет неаполитанскую музыку.
Конструкция из музыкальных инструментов весит более 17 килограммов. Здесь и губная гармошка, и духовые, и ударные, на ноге — бубен. На всех инструментах он играет одновременно и самостоятельно, иногда добавляет гитару. Это не мешает ему еще и петь.
Музыкант рассказал, что увлечение музыкой появилось у него давно, а то, что он делает сейчас, поначалу было игрой, которая затем превратилась в профессию.
"Я вкладываю сердце в то, что делаю", — признался музыкант.