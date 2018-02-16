В Кишиневе появился человек-оркестр

Микеле Рошика – человек-оркестр, и он будет петь в Кишиневе. Смотрите на видео, как он ловко справляется со сложной конструкцией из множества музыкальных инструментов, легко играя любую мелодию

Итальянец прибыл в Молдову для участия в музыкальном фестивале Underland Wine & Music Fest, который пройдет 17-18 февраля в Крикова (входит в состав муниципия Кишинев). Обычно он играет неаполитанскую музыку.

Конструкция из музыкальных инструментов весит более 17 килограммов. Здесь и губная гармошка, и духовые, и ударные, на ноге — бубен. На всех инструментах он играет одновременно и самостоятельно, иногда добавляет гитару. Это не мешает ему еще и петь.

Музыкант рассказал, что увлечение музыкой появилось у него давно, а то, что он делает сейчас, поначалу было игрой, которая затем превратилась в профессию.

"Я вкладываю сердце в то, что делаю", — признался музыкант.