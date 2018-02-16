Элиза Форти в свои 83 года готовится к покорению высочайшей вершины АНД

83-летняя Элиза Форти готовится к восхождению на Аконкагуа — высочайшую вершину Анд.

"Моя семья в конце концов привыкла к моим безумствам до такой степени, что после первого пересечения Анд они приехали забирать меня в аэропорт с плакатом "За упорство, с которым ты пересекла Анды, спасибо, ты — наша гордость". Так что они поддерживают мои безумства. Я не знаю, беспокоятся ли они по поводу Аконкагуа, но, по крайней мере, этого не показывают и поддерживают меня в подготовке", — говорит Элиза Форти.

Аконкагуа — это высочайшая вершина мира за пределами Азии, достигающая 6960,8 м над уровнем моря.