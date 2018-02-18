Самый большой дом-перевертыш построили в России

Как уверяют авторы, это самый большой перевернутый дом в мире. Его площадь составляет более 300 квадратных метров. Одновременно в доме могут находиться не более 50 человек.
В Уфе на площадке ТЦ Мега открылся новый аттракцион "Дом перевертыш".
Как уверяют авторы, это самый большой перевернутый дом в мире. Его площадь составляет более 300 квадратных метров. Одновременно в доме могут находиться не более 50 человек.
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