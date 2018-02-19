Задержание одного из лидеров группировки вымогателей попало на видео

Смотрите на видео оперативные кадры с места задержания 50-летнего жителя села Сирець Страшенского района, который подозревается в шантаже и вымогательстве

По информации правоохранительных органов, он входит в преступную группировку "Патрон". Следствие считает, что вместе с сообщниками злоумышленник угрожал жертвам физической расправой, требуя заплатить различные денежные суммы, достигавшие тысячи евро. Финансовые средства вносили в "общак" преступного формирования, лидер которого отбывает наказание в тюрьме Румынии.

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При обыске у подозреваемого в доме и автомобиле обнаружили наркотики, оружие и боеприпасы, кастет и другие вещи. Сейчас он помещен под 30-дневный арест. Ему грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.

На данный момент полиции известно о нескольких пострадавших. Следствие продолжается.