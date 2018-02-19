Очевидец рассказал о моменте расстрела людей в Дагестане

Тем временем стало известно, что теракт рассматривается в качестве одной из версий нападения на прихожанок храма в Кизляре

Теракт рассматривается как одна из версий нападения на прихожанок храма в Кизляре, отрабатываются и другие версии, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В ходе расследования устанавливаются мотивы нападавшего, отрабатываются все возможные версии. Среди этих версий — совершение террористического акта", — сказала Петренко.

На кадрах видно, что мужчина направляется к зданию, по-видимому церкви, откуда выходят прихожане. Он открывает стрельбу. Одна из женщин бегом бежит подальше от места происшествия.

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При нападении на православный храм, которое в Прощеное воскресенье устроил 22-летний Халил Халилов, погибли пять пожилых женщин, четверо были госпитализированы, сам нападавший был ликвидирован.