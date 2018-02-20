Какую молочку можно считать самой безопасной в Молдове

Скандал с производством молочных продуктов развивается: теперь за дело взялись специалисты - Sputnik ведет прямую трансляцию с заседания Национального агентства по безопасности продовольствия
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Литовские экономисты отказались признать рост цен главной проблемой страны – Sputnik узнал, что на самом деле беспокоит экспертов.
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