Подозреваемых задержали во время поездки в рейсовом автобусе

Смотрите на видео оперативные кадры с места задержания подозреваемых в сутенерстве – правоохранители остановили рейсовый автобус

Двух граждан Молдовы, 43-летнего мужчину и 47-летнюю женщину, прокуроры и полицейские задержали при попытке вывоза из страны двух девушек 20 и 29 лет. Их убедили дать согласие на занятие проституцией в Амстердаме, обещая платить в день по 400-500 евро.

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Обвиняемые оформили документы и приобрели билеты, но реализовать задуманное им помешали правоохранители.

Операцию по задержанию провели еще 9 февраля, но оперативные кадры обнародовали только сейчас.

Подозреваемых поместили под 30-дневный арест. На них открыли уголовное дело по части 2 статьи 220 УК РМ, по которой им грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.

Сообщается, что задержанные свою вину признали.