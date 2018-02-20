Необычный десерт - черное мороженое предлагается гостям Олимпиады

На вкус лакомство горько-сладкое, цвет варьируется в зависимости от концентрации чернил.

Чтобы попробовать это уникальное мороженое, сюда приезжают люди со всей Кореи. А в дни проведения Олимпиады — еще и множество иностранных туристов.