Необычный десерт - черное мороженое предлагается гостям Олимпиады

На вкус лакомство горько-сладкое, цвет варьируется в зависимости от концентрации чернил.
Чтобы попробовать это уникальное мороженое, сюда приезжают люди со всей Кореи. А в дни проведения Олимпиады — еще и множество иностранных туристов.
На вкус лакомство горько-сладкое, цвет варьируется в зависимости от концентрации чернил.
Чтобы попробовать это уникальное мороженое, сюда приезжают люди со всей Кореи. А в дни проведения Олимпиады — еще и множество иностранных туристов.
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