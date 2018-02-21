Магеллановы пингвины: верная любовь на всю жизнь

Магеллановы пингвины каждый год преодолевают тысячи километров, чтобы добраться до Пунта Томбо — заповедника в аргентинской Патагонии, который называют "страной пингвинов", здесь они размножаются.

Охраняемая территория занимает участок побережья длиной три километра и шириной около 600 метров. Чтобы полюбоваться на редких морских птиц, сюда ежегодно приезжают порядка 65 тысяч человек. Туристы могут наблюдать за семейной жизнью птиц с октября по апрель. Позже пингвины с уже подросшими птенцами покидают заповедник.

Магеллановы пингвины в семейном быту существенно отличаются от пингвинов королевских. Эти птицы — "однолюбы". Обычно самец и самка сохраняют отношения с прошлых лет, а не ищут новых партнеров. "Муж" выбирает "жену" на всю жизнь и не изменяет ей, как это принято у других ветреных пингвинов. Например, императорский или королевский пингвин, после того как осчастливил подвернувшуюся ему пингвиниху, тут же отправляется получать удовольствие к другой. У него полностью отсутствует чувство родительской ответственности за выхаживание и воспитание птенцов.

Семейная пара Магеллановых пингвинов обычно поровну разделяет обязанности. Дважды в день пингвины меняются своими ролями — один (одна) отправляется ловить рыбу, другой (другая) следит за птенцами.