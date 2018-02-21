Тактические учения с примененим комплексов С-300 в Ростовской области

На территории Ростовской области завершилось тактическое учение, которое проходило в течение недели с подразделением зенитных ракетных войск 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).
На территории Ростовской области завершилось тактическое учение, которое проходило в течение недели с подразделением зенитных ракетных войск 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).
Международный дегустационный конкурс BLACK SEA REGION WINES&SPIRITS CONTEST и специализированная выставка EXPOVIN MOLDOVA начали свою работу как единый проект в формате B2B.
Магеллановы пингвины являются вымирающим видом и находятся под особой охраной, поскольку В XVIII-XIX веках европейцы истребляли этих морских птиц. Даже после создания национального парка численность пингвинов остается небольшой.
Мороженое из чернил кальмара - особенность региона Чумунджинып.
Это извержение стало рекордным в нынешнем году - раскаленный пепел из вулкана Синабунг поднялся на высоту более 5 километров.
Арктический холод дойдет и до Молдовы - на страну надвигаются крепкие морозы: жителям республики придется утепляться.
Советник специального представителя Действующего Председателя ОБСЕ Альфредо Конте отметил вклад приднестровской дипломатии в достижении прогресса в переговорного процессе.
И.о. мэра Кишинева продолжает кадровые перестановки в столичной администрации: Силвия Раду утверждает, что останутся только самые лучшие.
Ко Дню родного языка Sputnik Латвия подготовил небольшую подборку слов и выражений, свойственных именно для русского языка в Латвии.
Российский отельер рассказал, что литовские гостиницы могут стать резервным вариантом в случае ажиотажа среди гостей ЧМ-2018 в России.
Организатор выставки "Эстонцы в Кремле" посетовал на прекращение межпарламентского сотрудничества между Россией и Эстонией и призвал соседей общаться.
Возбуждено уголовное дело против группы граждан, которые под видом грузоперевозчиков похищали партии груш и яблок на территории Беларуси и продавали в Россию.
Посол Грузии в ЕС заверила граждан страны в том, что на данном этапе безвизовому режиму со странами Евросоюза ничего не угрожает.
Члены Общественной палаты Абхазии решают, как сохранить в рабочем состоянии энергосистему страны на время планового ремонта Ингур ГЭС в 2019 году.
Эксперт рассказал, в чем состоит принципиальное отличие "Турецкого потока" от проекта "Южный поток", и в чем заключается интерес Анкары.
Минздрав Армении разработал новый порядок продажи медикаментов: из 4700 наименований лекарств 2700 скоро можно будет купить только по рецепту.
Адвокат объяснил, почему в казахстанском законодательстве надо отдельно прописать норму о похищении невесты.
Эксперт поделился своим видением того, как можно уберечь молодых кыргызстанцев от натиска радикальных экстремистов и пропагандистов.
На границе Таджикистана и Узбекистана разрушили "каримовскую стену", что будет на ее месте – в материале Sputnik.
Ситуация на сотовом рынке Узбекистан может серьезно измениться. Три крупнейших оператора страны — Beeline, Ucell и UMS вступили в нешуточную борьбу.
Sputnik Южная Осетия знакомит читателей с творчеством выдающихся осетинских оружейников Аслана и Виталия Алборовых.
Ко Дню родного языка Sputnik Латвия подготовил небольшую подборку слов и выражений, свойственных именно для русского языка в Латвии.
Российский отельер рассказал, что литовские гостиницы могут стать резервным вариантом в случае ажиотажа среди гостей ЧМ-2018 в России.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik