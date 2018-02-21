Международная выставка EXPOVIN MOLDOVA открылась в Кишиневе

Церемония открытия обоих мероприятий состоялась в среду в Кишиневе, во Дворце республики.
Как сообщила организатор выставки и состязания вин Марина Тирон, целью обоих начинаний является демонстрация потенциала молдавских производителей вина и продвижение в деле продаж винной продукции Молдовы за рубежом.
EXPOVIN MOLDOVA-2018: как проходило открытие выставки >>>
В церемонии открытия принял участие президент Молдовы Игорь Додон.
"Экономический сектор, который сегодня представлен здесь, очень важен для Молдовы. Несколько лет Молдова испытывала в этом отношении проблемы, но потихоньку мы восстанавливаем позиции не только на прежних, но и на новых для нас внешних рынках. В десятках стран наша винная продукция ценится и импортируется с каждым годом все в большем объеме. В 2017 году Молдова экспортировала на 30 % больше вин, чем в 2015 году", — отметил глава государства.
Мероприятия проходят под патронатом Международной организации винограда и вина в партнерстве с Союзом энологов Молдовы.
В качестве экспертов приглашены квалифицированные сомелье из 16 стран мира.
Награждение победителей конкурса BLACK SEA REGION WINES&SPIRITS CONTEST состоится в пятницу, 23 февраля.
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