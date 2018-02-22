Президент Сербии написал письмо семье русского летчика

В среду, 21 февраля, президент Сербии Александр Вучич в ходе пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что "храбрость погибшего в Сирии майора ВКС Романа Филипова восхитила его соотечественников.

"Я написал письмо от имени граждан Сербии для семьи Романа Филипова, русского военного, для его жены Ольги Сергеевны Филиповой. Я попросил Сергея Лаврова передать это письмо семье русского летчика. Я написал, что храбрость майора восхитила и удивила Сербию. Я завершил это письмо словами, которые появились в Сербии в ее героические времена: по героям не плачут, после них остается то, что они совершили", — сказал сербский президент.

3 февраля российский Су-25 был сбит боевиками при помощи ПЗРК в сирийской провинции Идлиб. Пилот Роман Филипов катапультировался и приземлился, а затем принял бой. Он некоторое время отстреливался из штатного оружия и в итоге подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена. Ему посмертно присвоено звание Героя России.