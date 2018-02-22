Молодые российские музыканты выступили в Кишиневе

Ко Дню защитника Отечества в Кишиневе состоялся, ставший уже традиционным для нашей страны, концерт из серии "Посольство мастерства".

Перед зрителями выступили молодые российские музыканты, лауреаты международных конкурсов — скрипач Леонид Железный и пианист Алексей Мельников.

Концерт состоялся в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича, а его организаторами выступили Российский центр науки и культуры в Молдове и Санкт-Петербургский дом музыки.

Мухаметшин: отношения Молдовы и России сложные, но не стоит драматизировать >>>

В фойе филармонии была открыта выставка Общественной организации "Кадетское братство РМ", посвященная уроженцам и жителям Молдовы, проходившим обучение в суворовских и нахимовских училищах Советского Союза.

Гостем мероприятия стал посол России в Молдове Фарит Мухаметшин.