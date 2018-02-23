Молдова представит альбом "От Днестра до Москвы, от Москвы до Берлина"

Пресс-конференция на тему "Презентация фотоальбома "От Днестра до Москвы, от Москвы до Берлина"
Церемония возложения цветов состоялась на кишиневском мемориале воинской славы "Вечность".
Несколько дней назад Леонардо Ди Каприо на странице своего фонда в соцсетях выразил обеспокоенность морозами в Оймяконе, где в одну из ночей столбик термометра опустился до минус 62°C.
Ко Дню защитника Отечества в Кишиневе состоялся, ставший уже традиционным для нашей страны, концерт из серии "Посольство мастерства".
Президент Сербии написал письмо от имени граждан Сербии семье погибшего в Сирии Романа Филипова и попросил Сергея Лаврова передать это письмо родным русского летчика.
Молдавские депутаты обсудили деятельность министерства экономики и инфраструктуры страны и вынесли вердикт в отношении руководителя этого ведомства.
Депутат парламента Молдовы от Либеральной фракции Алина Зотя-Дурня вновь получила предупреждение от спикера законодательного органа: Андриан Канду на повышенных тонах попросил ее успокоиться.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично высказалась в адрес представителя госдепартамента США.
Корреспонденты Sputnik Латвия побывали в рижском пригороде, где, по данным СМИ, находится дом Артема Грудинина, сына кандидата в президенты России от КПРФ.
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией".
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и главы других стран Балтии 3 апреля встретятся с президентом США Дональдом Трампом – темы беседы уже известны.
Россельхознадзор c 26 февраля вводит запрет на поставки в Россию молока и ряда молочной продукции белорусского производства – в чем причина?
Тбилисские библиотекари выступают против планов мэрии упразднить книгохранилища, находящиеся в плачевном состоянии, и сократить персонал.
Между фондом "Горная Абхазия" и Русским географическим обществом подписано соглашение о сотрудничестве и уже запланирован ряд экспедиций.
Скоро государственную границу Азербайджана с Россией будет видно всем: когда завершится работа по ее демаркации?
На территории Армении с 15 по 21 февраля было зарегистрировано шесть землетрясений магнитудой от 0,5 до 2,5.
ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?
Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.
В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.
Информационные службы госорганов Узбекистана теперь обязаны минимум один раз в месяц проводить встречи с представителями местных и зарубежных СМИ.
Группа альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры, представители клуба Himalaiaski, совершили ряд высокогорных восхождений в Южной Осетии.
Корреспонденты Sputnik Латвия побывали в рижском пригороде, где, по данным СМИ, находится дом Артема Грудинина, сына кандидата в президенты России от КПРФ.
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией".
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik