Цветы к Вечному огню на кишиневском мемориале в честь 23 февраля

Мероприятие состоялось в пятницу, 23 февраля, когда в России и ряде других стран отмечается День защитника Отечества, "родившийся" из всеобщего для нас, в том числе и для Молдовы, праздника — Дня советской армии и военно-морского флота.

В акции приняли участие представители дипломатических миссий, аккредитованных в Молдове, политических партий, неправительственных организаций, ветеранских сообществ, гражданского общества.

Участниками мероприятия стали также и посол России в Молдове Фарит Мухаметшин, и глава представительства Россотрудничества в РМ Михаил Давыдов.