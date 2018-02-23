Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в День защитника Отечества

Владимир Путин возложил цветы к каждой стелле у Кремлевской стены.

Россия отметила 23 февраля День защитника Отечества. Дань уважения защитникам отдал президент России Владимир Путин. В Москве он возложил венок к Могиле Неизвестного солдата.

В торжественной церемонии у стен Кремля приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, руководитель военного ведомства Сергей Шойгу, министры, другие государственные и политические деятели, представители ветеранских организаций.