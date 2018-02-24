Салют в честь 23 февраля в Москве

10 000 залпов — таким количеством фейерверочных выстрелов завершилась программа праздничных мероприятий по случаю Дня защитника Отечества в Москве.
Первый залп грандиозного салюта в этом году был посвящен 100-летию образования Красной армии.
Грандиозное шоу в День защитника Отечества в Москве
10 000 залпов — таким количеством фейерверочных выстрелов завершилась программа праздничных мероприятий по случаю Дня защитника Отечества в Москве.
Первый залп грандиозного салюта в этом году был посвящен 100-летию образования Красной армии.
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