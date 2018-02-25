На Байкале появился каток в виде сердца

Смотрите на видео, как выглядит каток виде огромного сердца на Байкале.
Рядом с катком проходит фестиваль ледовых скульптур "Живи на Байкале".
Его организаторы отмечают, что девиз мероприятия — "2018-й — год любви на Байкале".
Ночью, когда каток подсвечивается разноцветными огнями, он выглядит эффектнее, чем днем.
Смотрите на видео, как выглядит каток виде огромного сердца на Байкале.
Рядом с катком проходит фестиваль ледовых скульптур "Живи на Байкале".
Его организаторы отмечают, что девиз мероприятия — "2018-й — год любви на Байкале".
Грандиозное шоу в День защитника Отечества в Москве
Такси продержалось в воздухе 53 минуты
Церемония возложения цветов состоялась на кишиневском мемориале воинской славы "Вечность".
Российский эксперт Владимир Брутер объяснил, почему Россия никогда не станет частью Европы в восприятии Великобритании, и почему Брюсселю нужно договариваться с Москвой.
Власти Кишинева, видимо, не намерены больше мириться с тем, что без их разрешения кто-то устанавливает заграждения для проезда транспорта, и решили их ликвидировать.
Около 30 человек были задержаны в Молдове за изготовление и распространение наркотиков, среди них - двое военнослужащих и бывший полицейский.
Корреспонденты Sputnik Латвия побывали в рижском пригороде, где, по данным СМИ, находится дом Артема Грудинина, сына кандидата в президенты России от КПРФ.
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией".
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и главы других стран Балтии 3 апреля встретятся с президентом США Дональдом Трампом – темы беседы уже известны.
Россельхознадзор c 26 февраля вводит запрет на поставки в Россию молока и ряда молочной продукции белорусского производства – в чем причина?
Тбилисские библиотекари выступают против планов мэрии упразднить книгохранилища, находящиеся в плачевном состоянии, и сократить персонал.
Между фондом "Горная Абхазия" и Русским географическим обществом подписано соглашение о сотрудничестве и уже запланирован ряд экспедиций.
Скоро государственную границу Азербайджана с Россией будет видно всем: когда завершится работа по ее демаркации?
На территории Армении с 15 по 21 февраля было зарегистрировано шесть землетрясений магнитудой от 0,5 до 2,5.
ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?
Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.
В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.
Информационные службы госорганов Узбекистана теперь обязаны минимум один раз в месяц проводить встречи с представителями местных и зарубежных СМИ.
Группа альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры, представители клуба Himalaiaski, совершили ряд высокогорных восхождений в Южной Осетии.
Корреспонденты Sputnik Латвия побывали в рижском пригороде, где, по данным СМИ, находится дом Артема Грудинина, сына кандидата в президенты России от КПРФ.
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией".
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik