На Байкале появился каток в виде сердца

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Старая Европа и новое мышление: почему ЕС нужен диалог с Россией Российский эксперт Владимир Брутер объяснил, почему Россия никогда не станет частью Европы в восприятии Великобритании, и почему Брюсселю нужно договариваться с Москвой. 94

Полный демонтаж: Кишинев освобождается от незаконных заграждений Власти Кишинева, видимо, не намерены больше мириться с тем, что без их разрешения кто-то устанавливает заграждения для проезда транспорта, и решили их ликвидировать. 269