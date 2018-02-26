Крупная контрабанда героина: появилось видео задержания обвиняемых

Смотрите на видео оперативные кадры задержания обвиняемых в контрабанде героина в особо крупных размерах. На кадрах также показаны тайники в грузовиках, где прятали наркотики

За группировкой следили с 2016 года. Последний груз отслеживали правоохранители нескольких стран. 19 февраля из Турции выехал грузовик. 21 февраля он проехал через Болгарию, Румынию и въехал на территорию Молдовы. По информации правоохранительных органов, кроме заявленного груза фруктов и овощей он вез наркотики.

"Прокуроры вместе с пограничниками 23 февраля провели обыски и задержания с поличным пяти человек, граждан Турции, когда они выгружали из тайников транспортного средства героин. В нем обнаружены 84 килограмма героина", — сказал журналистам глава Прокуратуры борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел Николае Китороагэ.

В результате пять граждан Турции задержаны в Молдове по подозрению в контрабанде героина, стоимостью пять миллионов евро.

Руководитель Пограничной полиции Фредолин Лекарь рассказал, что следственной группе удалось установить несколько маршрутов, по которым злоумышленники возили наркотики.

Первый маршрут — это Афганистан-Иран-Турция-Украина-Молдова или Афганистан-Иран-Азербайджан-Грузия-Украина-Молдова. Второй маршрут — Афганистан-Иран-Турция-Болгария-Румыния-Молдова. Во всех случаях конечным пунктом была страна Евросоюза — Нидерланды или Германия.

Глава Погранполиции пояснил, что деятельность группировки маскировали под законную работу фирмы, основателем которой является член преступного формирования.

"Тайники были сделаны так, что при сканировании транспортных средств их не находили", — сказал Лекарь.

Согласно действующему законодательству, за незаконный оборот наркотиков задержанным грозит от 7 до 15 лишения свободы, а за контрабанду — от 3 до 10 лет тюрьмы.