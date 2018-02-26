Украсть за 30 секунд – вор в магазине попал на камеру видеонаблюдения

Преступники действуют по одной и той же, примитивной, но безотказной схеме.

Не только ювелирные изделия или дорогие часы могут стать объектом пристального внимания воров. Всего около 30 секунд понадобилось мужчине, чтобы украсть дорогостоящую дрель из магазина строительных товаров.

Управление полиции муниципия Кишинэу распространило в сети Facebook видео, на котором отчетливо видно, как мужчина средних лет совершает кражу в магазине на улице Каля Орхеулуй в столичном секторе Рышкановка. Подобравшись к стенду, он прячет инструмент под куртку, а затем беспрепятственно покидает магазин.

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Ущерб от кражи составил 4110 леев. В зависимости от бренда, компактный электроинструмент известных брендов, дрели и шуруповерты в Кишиневе могут стоить в розничной продаже более 10 000 леев.

Возбуждено уголовное дело, по сообщению полиции, вор находится в розыске. Ему грозит штраф от 6 до 20 тысяч леев, или труд в пользу общества от 180 до 240 часов, или лишение свободы на срок до четырех лет. Органы полиции обращаются ко всем, кто мог узнать преступника, с просьбой сообщить об этом по телефонам 068-416-103 или 902.