Церемония встречи олимпийцев из России в аэропорту "Шереметьево"

Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию встречи "Золотого рейса". После завершения Олимпийских игр в Пхенчхане российские спортсмены возвращаются на родину, где их ждут родные, близкие, фанаты.
Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию встречи "Золотого рейса". После завершения Олимпийских игр в Пхенчхане российские спортсмены возвращаются на родину, где их ждут родные, близкие, фанаты.
В Кишиневе состоялось награждение победителей Международного дегустационного конкурса BLACK SEA REGION WINES&SPIRITS CONTEST.
Преступники действуют по одной и той же, примитивной, но безотказной схеме.
Смотрите на видео оперативные кадры задержания обвиняемых в контрабанде героина в особо крупных размерах. На кадрах также показаны тайники в грузовиках, где прятали наркотики.
Неподалеку от белорусского поселка Сутково впервые прошел турнир по "тракторному биатлону": как это было - смотрите в видео Sputnik.
Обладатели первых трех мест на состязаниях национальной спортивной универсиады получат денежные призы, сообщил президент Игорь Додон.
Организаторы постарались учесть вкусы любой публики. Любителей ретро-музыки ждет концерт с участием Африка Симона и группы "Самоцветы".
В Молдове начали штрафовать за невыполнение запрета трансляции российских новостных передач: КСТР не понравились репортаж о сносе памятников советским воинам в Польше и сюжет о президентских выборах в РФ.
В Минфине Латвии посоветовали банкам перестать привлекать вклады иностранных клиентов: о том, зачем это делать – в материал Sputnik.
Опубликован список сотрудников литовского КГБ, которые признались в сотрудничестве со спецслужбой - среди них и президент республики Даля Грибаускайте.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас неожиданно вспомнил про приход немецких войск в Таллинн сразу после объявления независимости республики.
Полностью искоренить борщевик Сосновского в Минске столичные власти обещают к 2025 году – борьба с опасным растением идет уже не первый год.
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Эксперт назвал причины давления на Россию и Азербайджан в преддверие президентских выборов в обеих странах.
Найденная археологами недалеко от города Ехегнадзора средневековая давильня может стать очередным туристическим объектом в Армении.
Комика из Казахстана Нурлана Сабурова раскритиковали после того, как он пожелал "сдохнуть" зрительнице во время выступления в российском Сургуте.
Правительство Кыргызстана принимает меры для повышения безопасности на дорогах – теперь за смерти и травмы при ДТП будут карать перевозчиков.
В Таджикистане сотрудники Таможенной службы пересекли контрабанду лесоматериалов из России – груз ввезли с территории Кыргызстана.
Межправительственное соглашение между Узбекистаном и Казахстаном о сотрудничестве в военно-технической сфере вступило в силу.
Военные альпинисты Министерства обороны России и Южной Осетии покорили пик Владикавказ к 100-летию со дня создания ГРУ.
В Минфине Латвии посоветовали банкам перестать привлекать вклады иностранных клиентов: о том, зачем это делать – в материал Sputnik.
Опубликован список сотрудников литовского КГБ, которые признались в сотрудничестве со спецслужбой - среди них и президент республики Даля Грибаускайте.
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