В Кишиневе наградили лучших виноделов

В те же дни в столице, во Дворце республики, проходила и специализированная выставка EXPOVIN MOLDOVA. Оба мероприятия были проведены как единый проект в формате B2B.

© Sputnik / Miroslav Rotari Тирон: международные дегустаторы в восторге от молдавских вин

Целью обоих начинаний является демонстрация потенциала молдавских производителей вина и продвижение в деле продаж винной продукции Молдовы за рубеж.

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Мероприятия проходили под патронатом Международной организации винограда и вина в партнерстве с Союзом энологов Молдовы. В качестве экспертов были приглашены квалифицированные сомелье из 16 стран мира.

Генеральный мультимедийный партнер проекта — Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.