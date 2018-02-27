Пожарные спасли и реанимировали кота-погорельца в Волгограде

Полуживого кота вынесли на улицу, дали кислород из баллона и сделали массаж грудной клетки. Когда кот задышал самостоятельно, его вернули хозяйке.
Полуживого кота вынесли на улицу, дали кислород из баллона и сделали массаж грудной клетки. Когда кот задышал самостоятельно, его вернули хозяйке.
Вернувшихся в Москву из Южной Кореи олимпийцев встречали в аэропорту почти 700 болельщиков.
В Кишиневе состоялось награждение победителей Международного дегустационного конкурса BLACK SEA REGION WINES&SPIRITS CONTEST.
Преступники действуют по одной и той же, примитивной, но безотказной схеме.
Румынский Transgaz выиграл конкурс по приватизации молдавского госпредприятия Vestmoldtransgaz, который является оператором газопровода Яссы-Унгены.
Не стало Елены Шатохиной, журналиста, писателя, критика. Страшные болезни не щадят никого, ни хороших людей, ни плохих, ни таланты, ни тех, кто не обладает оными.
В среду, 28 февраля, в 17.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет трансляция передачи в рамках проекта Sputnik.Знания на тему: "Этносы Молдовы. Молдаване – основа страны".
Пенсия в 1700 евро - почему информационная картинка с новым налоговым расчетом привела в бешенство жителей Латвии?
Литовские компании продолжают транслировать передачи российского телеканала "РТР-Планета", несмотря на запрет.
В Европе нет потребителей, готовых отказаться от российского газа в пользу более дорогого СПГ из США, заявили участники проекта "Северный поток-2".
Минский суд вынес приговор бывшему директору столичного зоопарка Юрию Рябову и его жене, обвиняемым в продаже экзотических животных.
Брат убитого в 2001 году грузинского журналиста Георгия Саная настаивает на необходимости расследования новых обстоятельств в связи с этим преступлением.
Стало известно, кто избран председателем Конституционного суда Абхазии по итогам тайного голосования, прошедшего в Народном собрании страны.
В Амстердаме стартовал внеочередной съезд Конгресса азербайджанцев Европы: кто участвует и что обсуждают – в материале Sputnik.
В Армении арестован "отравитель таксистов" — мужчина, который угощал водителей кофе с подмешанными психотропными веществами и грабил их.
Казахстанский эксперт рассказал о взаимоотношениях между Москвой и Астаной и о роли в них так называемой "мягкой силы".
В Кыргызстане идет работа над роботом, похожим на человека – изобретение готово наполовину, закончить его обещают в ближайшее время.
В России задержан подозреваемый в убийстве бывшего главы таджикского культурного центра Рязанской области.
В каких городах Узбекистана можно будет проголосовать на выборах президента России 18 марта – рассказывает Sputnik.
Южная Осетия в одностороннем порядке завершает описание прохождения государственной границы с Грузией и продолжит ее инженерное обустройство.
Пенсия в 1700 евро - почему информационная картинка с новым налоговым расчетом привела в бешенство жителей Латвии?
Литовские компании продолжают транслировать передачи российского телеканала "РТР-Планета", несмотря на запрет.
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