17:45 28 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-9°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Видео

Двух медвежат уговаривали покинуть мусорный контейнер в США

Получить короткую ссылку
10210

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
Associated Press

В американском городе Лутсен (штат Миннесота) два медвежонка застряли в мусорном контейнере. Зверей обнаружила сотрудница курорта Cascade Vacation Rentals, когда утром вышла выбрасывать мусор.

Сначала медвежат почти два часа пытались выманить из контейнера, но они не хотели выбираться.

Тогда работники курорта сделали лестницу из старой кровати и опустили ее к зверям. После этого люди стали стучать по стенкам контейнера, и медвежата выкарабкались наружу и убежали в лес.

По словам очевидцев, мама-медведица все это время находилась неподалеку и ждала, пока ее детенышей вызволят.

 

 

Теги:
медвежата, спасение, контейнер, мусор, США
Правила пользованияКомментарии



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Операционная в больнице им. Паула Страдиня
    До свидания, доктор!

    Врач пожаловалась в Центр госязыка Латвии на руководство клиники - ее уволили за отказ говорить с пациентами на понятном им русском языке.

  • Полки магазина
    Соломоново решение

    В Сейме предложили маркировать продукты, продаваемые в Литве, если они отличаются по качеству от их аналогов в других европейских странах.

  • Человек с ножом
    "Убийственная" статистика

    Страны Балтии лидируют в печальной статистике умышленных убийств, совершаемых в Евросоюзе – Эстонии досталось третье место.

  • Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
    В зоне доступа

    Министерства связи Беларуси и России рассматривают вопрос об общем роуминге – когда, наконец, связь станет дешевле?

  • Кафе и рестораны на площади Марджанишвили
    Грузинский стандарт

    Мэр Тбилиси поручил увеличить штрафы в случае нарушения стандартов использования грузинского языка на городских вывесках.

  • Полис ОМС, архивное фото
    Страхуйтесь, граждане!

    В ближайшее время Минздрав Абхазии опубликует список документов, необходимых для оформления полиса ОМС – есть главное требование.

  • Пошив одежды. Архивное фото
    Нас подставили!

    В магазинах Казахстана нашли ядовитую детскую одежду, сделанную в Кыргызстане – кыргызские производители не исключают, что их подставили.

  • Преступник за решеткой
    Мистер Х

    В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали гражданина Таджикистана с документами на вымышленное имя.

  • Пользователь за работой
    Узбекский Алиэкспресс

    Узбекистан намерен запустить Национальную электронную торговую площадку для продажи отечественных товаров за рубеж и уже нашел партнера.

  • Застава Дменис на грузино-югоосетинской границе
    Можно без паспорта

    Жители пограничной зоны Южной Осетии впредь могут передвигаться по ней, имея при себе только ксерокопию паспорта.

  • Операционная в больнице им. Паула Страдиня
    До свидания, доктор!

    Врач пожаловалась в Центр госязыка Латвии на руководство клиники - ее уволили за отказ говорить с пациентами на понятном им русском языке.

  • Полки магазина
    Соломоново решение

    В Сейме предложили маркировать продукты, продаваемые в Литве, если они отличаются по качеству от их аналогов в других европейских странах.




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Участники церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
Олимпийские Игры в Пхенчхане объявлены закрытыми
В Грозном представили багги для военных
Как в Чечне проходила презентация багги для военных
Курдский вопрос
Курдский вопрос: все, что нужно знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться