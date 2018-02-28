Двух медвежат уговаривали покинуть мусорный контейнер в США

В американском городе Лутсен (штат Миннесота) два медвежонка застряли в мусорном контейнере. Зверей обнаружила сотрудница курорта Cascade Vacation Rentals, когда утром вышла выбрасывать мусор.

Сначала медвежат почти два часа пытались выманить из контейнера, но они не хотели выбираться.

Тогда работники курорта сделали лестницу из старой кровати и опустили ее к зверям. После этого люди стали стучать по стенкам контейнера, и медвежата выкарабкались наружу и убежали в лес.

По словам очевидцев, мама-медведица все это время находилась неподалеку и ждала, пока ее детенышей вызволят.