Sputnik.Знания - этническая история Молдовы

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Президент Молдовы отправится с визитом в США Молдавский лидер объявил о намерении посетить с визитом США летом этого года: с кем из американских чиновников планирует встретиться президент республики? 119

Пограничник принял роды у жены, пока скорая не могла доехать Когда из-за морозов скорая не смогла вовремя приехать, молдавскому пограничнику пришлось лично принимать роды у супруги – врачи были поражены. 281