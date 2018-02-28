Sputnik.Знания - этническая история Молдовы

Президент Чечни Рамзан Кадыров отметил, что машина превосходит израильских и американских конкурентов по цене, проходимости и скорости движения.
Сотрудники американского курорта спасли застрявших в мусорном баке медвежат.
Волгоградские спасатели оказали помощь коту, которого обнаружили во время ликвидации последствий возгорания в четырехэтажном жилом доме.
Вернувшихся в Москву из Южной Кореи олимпийцев встречали в аэропорту почти 700 болельщиков.
Молдавский лидер объявил о намерении посетить с визитом США летом этого года: с кем из американских чиновников планирует встретиться президент республики?
Когда из-за морозов скорая не смогла вовремя приехать, молдавскому пограничнику пришлось лично принимать роды у супруги – врачи были поражены.
В Приднестровье по традиции в первый день весны открывается Международный фестиваль искусств "Мэрцишор", в этом году он порадует новшеством.
Врач пожаловалась в Центр госязыка Латвии на руководство клиники - ее уволили за отказ говорить с пациентами на понятном им русском языке.
В Сейме предложили маркировать продукты, продаваемые в Литве, если они отличаются по качеству от их аналогов в других европейских странах.
Страны Балтии лидируют в печальной статистике умышленных убийств, совершаемых в Евросоюзе – Эстонии досталось третье место.
Министерства связи Беларуси и России рассматривают вопрос об общем роуминге – когда, наконец, связь станет дешевле?
Мэр Тбилиси поручил увеличить штрафы в случае нарушения стандартов использования грузинского языка на городских вывесках.
В ближайшее время Минздрав Абхазии опубликует список документов, необходимых для оформления полиса ОМС – есть главное требование.
Представители НАТО проводят в Баку семинар для азербайджанских военнослужащих различных родов войск.
Выяснилось, что во Франции долго искали авиакомпанию, которая возьмет на себя организацию прямого рейса в Ереван - и нашли.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что названные в его честь "Интеллектуальные школы" должны стать примером для всех.
В магазинах Казахстана нашли ядовитую детскую одежду, сделанную в Кыргызстане – кыргызские производители не исключают, что их подставили.
В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали гражданина Таджикистана с документами на вымышленное имя.
Узбекистан намерен запустить Национальную электронную торговую площадку для продажи отечественных товаров за рубеж и уже нашел партнера.
Жители пограничной зоны Южной Осетии впредь могут передвигаться по ней, имея при себе только ксерокопию паспорта.
Врач пожаловалась в Центр госязыка Латвии на руководство клиники - ее уволили за отказ говорить с пациентами на понятном им русском языке.
В Сейме предложили маркировать продукты, продаваемые в Литве, если они отличаются по качеству от их аналогов в других европейских странах.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik