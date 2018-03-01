Евгения Догу оригинально поздравили с Днем Рождения в Кишиневе

Знаменитого молдавского и советского композитора Евгения Догу в День рождения в Кишиневе решили поздравить необычным способом: смотрите на видео корреспондента Sputnik, как это было.

В столичных троллейбусах между объявлением остановок общественного транспорта 1 марта звучит музыка Доги. В это время на информационном табло появляется бегущая строка:

"1 марта 2018 года композитору Евгению Доге исполняется 81 год. С Днем Рождения, маэстро!"

Дога — автор трех балетов "Лучафэрул", "Венансия", "Королева Марго", оперы "Диалоги любви", более 100 инструментальных и хоровых сочинений, музыки к 13 спектаклям, радиопостановкам, более чем к 200-м фильмам, более 260 песен и романсов, более 70 вальсов.

Также Дога написал музыку для открытия и церемонии закрытия Олимпиады 1980 года в Москве и церемонии открытия Олимпиады 2014 года в Сочи.

Евгений Дмитриевич — почетный гражданин Кишинева, его именем названа музыкальная школа и улица в столице Молдовы. Он — автор музыки к композиции "Мой белый город", исполненной Софией Ротару и ставшей гимном столицы.

Два вальса композитора, в том числе и вальс из кинофильма Эмиля Лотяну "Мой ласковый и нежный зверь", вошли в топ-200 лучших классических произведений всех времен.

Дога — заслуженный деятель искусств Молдавской ССР, народный артист МССР, народный артист СССР, лауреат госпремии СССР и госпремии МССР, премии Ленинского комсомола МССР имени Бориса Главана, госпремии Республики Молдова, кавалер Ордена Республики.