Галапагосский заповедник - последний оплот китовых акул

Галапагосский морской заповедник — один из последних оставшихся оплотов огромных молотоголовых китовых акул. Это крупнейшая из всех акул, ее максимальная длина — 20 метров, средний вес достигает 18 тонн. Относится к вымирающим видам. В отличие от своих сородичей, она не хищник. Основа её рациона — мальки и планктон. Несмотря на размеры, эти акулы крайне уязвимы. Их единственная защита от хищников — очень толстая и прочная кожа.

Чаще всего ученые обнаруживают китовых акул именно здесь, возле Галапагосских островов, сохранивших здоровую экосистему.