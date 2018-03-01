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Как в аэропорту Кишинева пассажиров поздравляли с первым днем весны

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© Sputnik. Vladimir Polusatov

В первый день весны Международный аэропорт Кишинева уже традиционно встречал и провожал своих пассажиров мэрцишорами

В праздник весны администратор кишиневского аэропорта компания "Avia Invest" вручила отправляющимся из столицы нашей страны или прилетающим в республику мэрцишоры.

В первые дни марта в Молдове принято дарить друг другу весенние "талисманы", выполненные в виде двух цветков, сплетенных из красно-белых ниток.

В основе этого праздника лежит несколько красивых легенд, одна из которых рассказывает о хрупком цветке с белоснежными лепестками по имени Гиочел, выжившем в противостоянии злобному вихрю по имени Кривэц. Цветок спасла добрая заступница Весна, оросившая своей алой кровью лепестки Гиочела. Легенды стали основой красивой традиции — дарить друг другу красно-белые бутоньерки, которые также называются мэрцишорами. Эти талисманы в Молдове носят весь март, а в начале апреля вешают на фруктовое дерево и загадывают желание.

Само слово "мэрцишор" происходит от "мартие" — март в переводе на русский.

Вручали весенние талисманы в аэропорту молодые люди, одетые в национальные костюмы, украшенные цветами.

"В этом году мэрцишоры особенные. Они приобретены у благотворительной организации и созданы руками детей с ограниченными возможностями. Для этих ребят мэрцишор стал не только символом возрождения, но и надеждой на лучшую жизнь", — сообщили в "Avia Invest".

Теги:
мэрцишор, талисман, аэропорт, компания "Avia Invest", Молдова
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