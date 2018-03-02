Путин встречается с представителями СМИ на медиафоруме в Калининграде

В работе форума принимают участие более 500 человек: журналисты из всех регионов России, блогеры, медиаменеджеры, главные редакторы, руководители федеральных СМИ, а также главы профильных министерств и ведомств. В ходе форума были затронуты наиболее острые проблемы жизни регионов ипрофессиональные вопросы развития российской журналистики, атакже международная проблематика.

Ключевые участники форума — это победители конкурса журналистских работ Фонда ОНФ "Правда и справедливость". Это люди, которые своими статьями, видеорепортажами, постами в Интернете смогли обнародовать проблему, а где-то и помогли решить.

Медиафорум региональных и местных СМИ проходит с 2014 года.