Одесские приколы: "Хоровод" снегоуборочной техники на площади

Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как снегоуборочная техника чистила площадь по кругу. Смотрите на видео "хоровод" дорожников

Машины коммунальных служб сделали несколько кругов по площади в Одессе вокруг металлического столба, на котором закреплена реклама известной сети фастфуда, сообщает Sputnik Беларусь.

Полицейские пытались регулировать движение на площади, в то время когда там работали коммунальщики. Однако некоторые водители все же умудрялись "просочиться" между снегоуборочными машинами.

Необычные кадры набирают популярность в интернете. В комментариях под видео некоторые радуются, что коммунальщики вовремя выезжают на расчистку дорог, другие отметили, что после такого неплохо было бы организовать на площади круговое движение.