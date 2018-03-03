Канадец спас провалившуюся под лед собаку

Животное провалилось под лед озера. Отдыхавшая в кемпинге компания друзей услышала вой и поспешила на помощь. Один из мужчин разделся и вытащил собаку на берег.
Канадец спас собаку в провинции Британская Колумбия
Животное провалилось под лед озера. Отдыхавшая в кемпинге компания друзей услышала вой и поспешила на помощь. Один из мужчин разделся и вытащил собаку на берег.
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